В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя из-за проведения триатлона Ironstar

В Екатеринбурге перекроют дороги и запретят продажу алкоголя в ближайшее воскресенье. Причиной стало проведение соревнований по триатлону "Ironstar".

Как говорится в постановлении за подписью главы Екатеринбурга Алексея Орлова, 14 июля с 08.00 до 19.00 продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев.

С 08.00 до 13.00 - на улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова, на улице Металлургов, от улицы Репина до Ново-Московского тракта, а также в зданиях по адресам: пр. Ленина, д. 2, пр. Ленина, д. 5, пер. Северный, д. 2а, ул. Шейнкмана, стр. 7, пер. Гаринский, д. 3.

Помимо этого, движение транспорта с 05.00 до 12.30 закроют по улицам:

Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской;

Ленина, от Карла Либкнехта до Татищева;

Татищева, от Ленина до Пирогова;

Толмачева, от Ленина до Царской;

Царская, от Толмачева до Дзержинского;

Крауля, от Пирогова до Мельникова;

Пирогова, от Татищева до Крауля;

Мельникова, от Крауля до Репина;

Репина, от Мельникова до Новомосковского тракта;

Новомосковский тракт до Объездной дороги (четная сторона).

Стоянка на площади 1905 года также будет запрещена 14 июля с 00.00 до 23.00. Из-за перекрытий улиц изменятся и маршруты движения общественного транспорта.

Ранее участникам фестиваля "Ironstar" разрешили совершить заплыв в реке Исеть. В мэрии Накануне.RU объяснили, почему непригодная для купания вода подходит для соревнований.