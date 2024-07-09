В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя из-за проведения триатлона Ironstar
В Екатеринбурге перекроют дороги и запретят продажу алкоголя в ближайшее воскресенье. Причиной стало проведение соревнований по триатлону "Ironstar".
Как говорится в постановлении за подписью главы Екатеринбурга Алексея Орлова, 14 июля с 08.00 до 19.00 продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев.
С 08.00 до 13.00 - на улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова, на улице Металлургов, от улицы Репина до Ново-Московского тракта, а также в зданиях по адресам: пр. Ленина, д. 2, пр. Ленина, д. 5, пер. Северный, д. 2а, ул. Шейнкмана, стр. 7, пер. Гаринский, д. 3.
Помимо этого, движение транспорта с 05.00 до 12.30 закроют по улицам:
- Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской;
- Ленина, от Карла Либкнехта до Татищева;
- Татищева, от Ленина до Пирогова;
- Толмачева, от Ленина до Царской;
- Царская, от Толмачева до Дзержинского;
- Крауля, от Пирогова до Мельникова;
- Пирогова, от Татищева до Крауля;
- Мельникова, от Крауля до Репина;
- Репина, от Мельникова до Новомосковского тракта;
- Новомосковский тракт до Объездной дороги (четная сторона).
Стоянка на площади 1905 года также будет запрещена 14 июля с 00.00 до 23.00. Из-за перекрытий улиц изменятся и маршруты движения общественного транспорта.
Ранее участникам фестиваля "Ironstar" разрешили совершить заплыв в реке Исеть. В мэрии Накануне.RU объяснили, почему непригодная для купания вода подходит для соревнований.