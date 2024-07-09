СМИ: Задержан ректор Балтийского федерального университета

В Калининграде задержан ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров. Baza пишет без ссылки на источник, что Федорова подозревают в получении взятки (более 600 тыс. руб.). В сети распространяются снимки из кабинета ректора с разложенными на столе купюрами. По данным СМИ, сейчас Федорова допрашивают следователи.

Федоров занимает пост ректора БФУ с 2019 года. До этого с 2012 года работал в руководстве Нижегородского государственного педагогического университета.