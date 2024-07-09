Bloomberg: Богатейшие российские бизнесмены получили более триллиона рублей дивидендов

По меньшей мере 12 богатейших российских миллиардеров получили 11,3 миллиарда долларов (1 триллион рублей) доходов в виде дивидендов по итогам 2023 года и первого квартала 2024-го, подсчитал Bloomberg.

Наибольший доход, по оценке агентства, у экс-президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова - 186 млрд рублей.

На втором месте - основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, который в виде дивидендов получил 148 млрд рублей. На третьем месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его дивидендный доход составил 121 млрд рублей.

В топ-5 также вошли акционер "Сибура", председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон (107 млрд рублей) и основатель USM Алишер Усманов (87 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось на 28,749 миллиарда долларов (около 2,5 трлн рублей по текущему курсу).

Больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он, как и месяц назад, занимает шестую строчку рейтинга. Его состояние увеличилось на 5,76 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда.