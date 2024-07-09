В скандальном пансионате "Долголетие" для пожилых в Сургуте обнаружили труп

В скандальном пансионате "Долголетие" для пожилых людей в Сургуте обнаружили труп, сообщает телеканал "Мегаполис".

По данным канала, очевидцы поделились видео с того дня, когда медики приехали осмотреть ту самую старушку-беглянку и обнаружили в одной из комнат труп – скончался один из постояльцев "Долголетия".

Ранее информацию о жестоком обращении с пенсионерами опубликовали в соцсети "ВКонтакте". По словам очевидцев, постояльцев пансионата якобы не выпускают на улицу, двери закрывают на ключ, кричат на них. Сообщается, что пенсионеры плачут, просят воды, а одна из бабушек якобы даже выпрыгнула из окна первого этажа, чтобы выбраться на свободу.

Проверку начали в СКР и прокуратуре.