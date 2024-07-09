Мэрия Екатеринбурга разместила первый аукцион на заключение брутто-контракта

Администрация Екатеринбурга готова потратить более 115 млн руб. на выполнение работ, связанных с регулярной перевозкой пассажиров и багажа на троллейбусе. Соответствующий аукцион появился накануне на сайте Госзакупок.

Начальная цена за услугу по обслуживанию электротранспорта - 115 млн 386 тыс. 949, 87 руб. Дата окончания подачи заявок - 17.07.2024 года.

Напомним, что транспортная реформа в уральской столице стартует на два месяца раньше - 1 августа. Речь идет о переходе на брутто-контракты. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города, а уже оттуда на зарплаты водителям.

Первые изменения должны коснуться троллейбусов №25 и №36.