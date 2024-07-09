На фестивале "Лето с РМК" выступят участница шоу "Танцы" и джазовое трио

Уже в эту среду, 10 июля, на набережной реки Исеть в самом центре Екатеринбурга, между улицами Добролюбова и Горького, начинает работу креативная площадка, посвященная 20-летию Русской медной компании.

Фестиваль "Лето с РМК" объединит творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании. Также он в легкой и доступной даже ребенку форме покажет, как добывается медь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в день старта работы площадки для гостей фестиваля запланирована творческая программа: пластический перформанс от профессиональной танцовщицы и дважды участницы шоу "Танцы" екатеринбурженки Алисы Лишенко и выступление лауреатов джаз-фестивалей и конкурсов – трио Дениса Галушко. С этого дня ежедневно в течение июля и августа здесь будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК, концерты живой музыки, детские праздники, показы художественных и документальных фильмов и, конечно же, интересные лекции о том, какое место занимает медь в нашей жизни.

Торжественное открытие фестиваля "Лето с РМК" пройдет в понедельник, 15 июля. В программе открытия площадки – живая музыка, выступление диджея, а также интересные активности и розыгрыш подарков. Вход на все мероприятия свободный, но количество мест на тренировки и мастер-классы ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на специальном сайте.