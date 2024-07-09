Госдума одобрила 78 поправок в законопроект о налоговой реформе

78 поправок было одобрено во втором чтении законопроекта о налоговой реформе. Госдума единогласно поддержала их принятие. По словам председателя комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, поправки вносились и согласовывались с правительством до сегодняшней ночи. Это были президентские, правительственные, депутатские поправки, а также предложения бизнеса.

На отклонение при этом пошло 109 поправок. ЛДПР и "Единая Россия" не стали выносить свои поправки на отдельное голосование, депутаты от КПРФ, "Справедливой России" и "Новых людей" попросили рассмотреть часть их поправок отдельным голосованием.