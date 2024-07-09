09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович*: Нужно пойти на жесткие условия России

Украине пора прекращать воевать и признать все условия России. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
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Он уверен, что следующие условия будут еще хуже для Киева. В результате мир все равно наступит, но из-за упрямства Зеленского он просто будет отсрочен ценой сотен тысяч жизней. И это бессмысленно.

"Наш уровень организации и степень поддержки Запада не оставляет никакого другого сценария. А ни уровень организации, ни степень поддержки не изменятся. Нет сценария, где они меняются. Остановиться и признать не хватает ни взрослости, ни трезвости ни у высшего руководства, ни у народа. Нужно остановиться и признать, что нужно фиксировать убытки, что мы не вытянем дальше", – запереживал Арестович.

Если и были какие-то иллюзии, то они разбились о результаты наступления ВСУ 2023 года, признал бывший главный военный спикер режима. Который, к слову, покинул Украину как раз в сентябре 2023 года, после очевидной безрезультатности наступления. Он уверен, что Россия постепенно повышает уровень военной организации, а на Украине он неуклонно снижается, так как резервы режима небезграничны.

После вчерашнего ракетного удара по военным объектам в Киеве местный политолог Вадим Карасев выразил недовольство тем, что Зеленский продолжает воевать без ясной цели и твердого военного обеспечения. Если ПВО Киева была преодолена, то что говорить о других регионах?

"Мы куда идем? Мы опять возвращаем идею вечной войны, войны до победного конца, которая, казалось бы, уже была снята самим же Зеленским пару недель назад?" - недоумевает Карасев.

О негативных долгосрочных тенденциях на Украине говорят все чаще. Известный нацист Игорь Мосийчук уверен, что режим не сможет воевать много лет.

"Выходят эксперты и говорят: надо быть готовыми воевать десять лет. У меня вопрос: а кем вы воевать будете? Уклонистами? Кладбищами, где флажков больше и больше? Отсутствием рождаемости, которая упала ко временам Руины перед Мазепой? А если завтра откажут в поставках оружия, чем вы воевать будете?" – возмущается он.

Теги: украина, арестович


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