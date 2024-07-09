В Тюмени будут судить топ-менеджера авиакомпании "Ютэйр" Владимира Протасова

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями вице-президента по управлению тарифами и загрузкой авиакомпании "Ютэйр" Владимира Протасова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Его обвиняют во злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая 2020 года по июнь 2022 г. обвиняемый вопреки интересам организации бронировал места на международных рейсах по заниженной стоимости и в завышенных квотах в пользу одного из агентств по продаже билетов. В 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 произошло снижение количества авиаперевозок из-за веденных ограничений, связанных с карантинными мероприятиями. У агентства возникли сложности с бронированием в авиакомпании необходимого количества билетов на авиарейсы, что, в свою очередь, привело к снижению доходов. За помощью руководитель агентства обратился к обвиняемому.

За незаконные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере 9,7 млн руб. Причиненный авиакомпании ущерб превысил 34 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.