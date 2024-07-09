В астраханском ЗАТО ввели красный уровень террористической опасности из-за БПЛА

Красный уровень террористической опасности введен на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Знаменск в Астраханской области из-за атак БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЗАТО Олег Глотов.

Он попросил жителей без надобности не покидать помещения.

Ранее сообщалось, что ночью над северной частью Астраханской области уничтожено пять беспилотников. Утром 9 июля аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников. Воздушные гавани не принимали рейсы на прилет и вылет.