Минюст готовит поправку для создания династий работников тюрем

Дети сотрудников ФСИН могут получить преимущество при поступлении в вуз, связанный с профилем родителя. Сейчас такие льготы при поступлении в силовые вузы есть у детей сотрудников МВД, Росгвардии и военных.

Впрочем, льгота будет предоставляться только тем сотрудникам, кто отработал в уголовно-исправительной системе более 20 лет. Соответствующие поправки Минюста одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передают "Ведомости".

Авторы поправки указывают, что так ликвидируется неравенство между силовыми ведомствами, к которым относится и ФСИН. Эксперты полагают, что тут еще одна цель – компенсировать кадровый голод в системе, дефицит сейчас составляет 19%.