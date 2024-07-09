Свердловчане устроили пикеты у резиденции Куйвашева в день визита Мишустина

Вчера и сегодня жители Свердловской области вновь устроили пикеты у резиденции губернатора – они выступают против строительства мусорного полигона в Сысерти. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы по данному вопросу.

По данным активистов, 8 июля, в первый день "Иннопрома", жительница Сысертского района вышла к резиденции Евгения Куйвашева, чтобы выразить протест планам по строительству мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса на юге района. В руках женщина держит плакат с надписью "Чиновники Екатеринбурга готовят катастрофу региону".

Сегодня, 9 июля, пикеты продолжила жительница села Никольское. Она принесла плакат "Мусорный полигон на торфе – это мина для Свердловской и Челябинской областей!".

Стоит отметить, что сегодня в Екатеринбург с визитом прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин – он поучаствует в международной выставке "Иннопром". Мишустин уже встретился с Куйвашевым, но обсуждался ли на встрече вопрос с мусорным полигоном в Сысерти – неизвестно.

Напомним, ранее противники строительства уже пикетировали у резиденции свердловского губернатора и даже отправлялись искать правды в Москву.