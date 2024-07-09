Замглавы ЦБТ: биометрия не содержит ничего секретного

Заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Дмитрий Тер-Степанов считает, что искусственный интеллект (ИИ) - пучок технологий, который даёт нам что-то, что мы можем уже и не замечать. Об этом он сообщил на сессии "Иннопрома" "Искусственный Интеллект: возможности, угрозы и вызовы в промышленных отраслях экономики".

В единой биометрической системе ничего секретного не хранится - голос и изображения есть и в других местах. Роль биометрии состоит в том, чтобы опознать человека, когда это нужно, считает Тер-Степанов. При этом качество системы будет расти.

Ранее на секции ПМЭФ, посвященной биометрии, прозвучали довольно резонансные заявления об этой технологии. Звучали мнения, что люди в России недалекие и еще не поняли, насколько прекрасна, удобна и прогрессивна биометрия. Поэтому хотят они или нет, но власти будут ее внедрять везде, где только можно.