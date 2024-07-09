09 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Уже 57% новых автомобилей в России приходится на Китай

В первом полугодии 2024 года в России было продано 773 тыс. новых автомобилей. 57% рынка пришлось на Китай, 35% - на произведенные в России машины, около 8% занимает параллельный импорт. По маркам лидирует Lada, затем идут китайцы: Haval, Chery, Geely, Changan, сообщил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Он отметил, что импорт в России безраздельно принадлежит Китаю. "В прошлом году было продано 100 иранских машин. У них интересная машина, в Иране она стоит около 700 тыс. руб., но если ее привезти сюда, то она будет стоить под два миллиона. Она не будет продаваться", - говорит Подщеколдин.

Он отметил и некоторые тренды на рынке: новые автомобили стали очень дорого стоить, с каждым годом их доля на авторынке снижается. Также из-за высоких ставок по кредитам, волатильности рубля, угрозы вторичных санкций для китайских производителей в целом рынок практически не растет, но пока из-за абсолютных размеров (в целом рынок большой) это не очень заметно.

Автопарк в Росси в целом сейчас составляет около 50 млн машин, из них 70% - старше десяти лет. Только 6% машин имеют возраст 1-3 года.

Теги: автопром, китай, россия, lada


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