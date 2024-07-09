"ВинЛаб" заявила о попытке несанкционированного доступа к базам данных клиентов

Служба информационной безопасности сети алкогольных магазинов "ВинЛаб" зафиксировала попытку несанкционированного доступа к базам данных клиентов.

В связи с инцидентом проводится расследование, пишет РБК. В пресс-службе компании рекомендовали сменить пароль от личного кабинета «ВинЛаб», а также от тех онлайн-аккаунтов, где используется та же комбинация символов.

Ранее сообщалось, что в интернете появились фрагменты таблицы базы данных, содержащей, предположительно, данные покупателей «ВинЛаб». В открытом доступе размещена таблица, где содержатся более 408 тыс. строк с данными пользователей.

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн. Предусмотрена и уголовная ответственность – за использование, передачу, сбор и хранение данных, полученных незаконным путем. Ресурсы, распространяющие (продающие) такие данные, тоже будут привлекаться к ответственности.