В Югре суд впервые вынес приговор по делу об экстремизме

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры впервые вынес приговор по уголовному делу о посягательстве на диверсию, сообщили Накануне.RU в суде.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвиняемым по делу был вартовчанин, у которого родственники проживают на территории Украины. Мужчина был подписан на экстремистские каналы в мессенджерах и открыто выражал свое несогласие с проводимой РФ СВО.

28 января 2023 года он вышел на связь с одним из участников незаконного вооруженного формирования "Русский Добровольческий корпус" (РДК, признан в Российской Федерации террористическим и запрещен), с просьбой направить в его адрес рецепт изготовления зажигательной смеси, после чего направился в сторону перегона Чумпас-Лангепасовский Сургутского региона Свердловской железной дороги, чтобы поджечь объект железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Преступника задержали ФСБ.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.