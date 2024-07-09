"Ростех" откроет в Арамиле комплекс по ремонту двигателей

Компания "Ростех" возведет на территории филиала ОДК-Сервис "Арамиль" новый корпус, где будут ремонтировать газотурбинные силовые установки для гражданской авиации и газоперекачивающие агрегаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительство современного комплекса площадью более 9,3 тыс. кв.м. позволит создать 245 рабочих мест и привлечь на предприятие молодых специалистов. Сотрудники будут работать на высокотехнологичном оборудовании. Кроме того, на новой площадке будут производить ремонт силовых установок семейства ТВ7-117, которые применяются на региональных самолетах и вертолетах.

Первый камень уже заложен. Возведение корпуса стартует в 2024 году, а заверiить строительство планируется через 4 года.