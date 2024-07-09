Орбан написал письмо в ЕС после переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, сообщает "Европейская правда".

В послании глава венгерского правительства заверил, что во время официального визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени ЕС.

Кроме того, в письме Орбан говорит, что отношение российского президента к ситуации на Украине "существенно отличается от толкования" президента Украины, пишет "Коммерсантъ".

Владимир Путин, по словам Орбана, готов рассмотреть условия перемирия, которое не будет способствовать скрытой передислокации или реорганизации украинских сил. Премьер Венгрии добавил, что российская сторона готова согласиться только на условия, определенные в ходе переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Кроме того, Россия готова обсудить мирные предложения со стороны Китая и Бразилии.

В начале июля Орбан, получивший председательство в ЕС на полгода, посетил Киев и Москву. В обеих столицах он предлагал прекратить огонь и начать мирные переговоры, но его предложения не были поддержаны.

8 июля Орбан прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Пекина премьер Венгрии направился в Вашингтон, где сегодня стартует саммит НАТО. Ожидается, что 9 июля он встретится с президентом США Джо Байденом.