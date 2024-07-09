В Минпромторге считают, что ИИ не избавит людей от работы

Замглавы Минпромторга Василий Шпак считает, что искусственный интеллект (ИИ) не избавит людей от работы. Об этом он сообщил на сессии "Иннопрома" "Искусственный интеллект: возможности, угрозы и вызовы в промышленных отраслях экономики".

Василий Шпак убежден, что ожидания от ИИ завышены.

"Надо ли развивать нейронные сети ИИ? Да, но надо понимать, что отдельных чудес эта технология при нашей жизни не создаст", - сказал Шпак, уточнив, что новыми решениями и автоматизацией следует повышать производительность труда.

В итоге работать в условиях дефицита кадров все равно придется не меньше, а больше, считает Василий Шпак.