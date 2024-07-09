09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

ТМК демонстрирует на выставке ИННОПРОМ новую продукцию из нержавеющей стали

Трубная металлургическая компания (ТМК) демонстрирует на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ обширную линейку продуктов для строительства, энергетики и иных отраслей.

Как сообщает пресс-служба ТМК, стенд компании наполнен образцами передовых продуктов из нержавеющей стали для ключевых отраслей промышленности: электросварные трубы сверхбольшого диаметра, а также трубы для технологических процессов генерации энергии. Помимо этого, на продемонстрированы металлоконструкции, трубы с резьбовыми соединениями премиального класса, профильные оцинкованные сварные трубы с покрытием для изготовления конструкций, несущих большие механические и вибрационные нагрузки.

Стенд "Трубной металлургической компании" на выставке ИННОПРОМ-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Видеопроект "ТМК. Металлургия в генах" приурочен к Году семьи в России и рассказывает о заводских династиях. Гости могут ознакомиться с историями в мультимедийном формате, увидеть архивные фотографии, документы, кинохронику и снятые специально для проекта видеопортреты представителей династий.

Стенд "Трубной металлургической компании" на выставке ИННОПРОМ-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Также при поддержке ТМК на полях форума состоится сессия "На свалку или в музей? Что делать со старым промышленным оборудованием", которая раскроет тему музеефикации промышленного оборудования и использования его при создании корпоративных музеев, индустриальных парков и образовательных кластеров. Представители компании также примут участие в различных сессиях по темам управления кадровым потенциалом, научно-технической деятельности и устойчивого развития.

Теги: Трубная металлургическая компания, ИННОПРОМ, выставка, продукция


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