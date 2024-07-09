На "Иннопроме" отметили роль ИИ в жизни коров

Директор департамента перспективных технологий Лаборатории Касперского Андрей Духвалов отметил, что искусственный интеллект (ИИ) активно используют в сельском хозяйстве - он помогает изучать состояние коров. Об этом Духвалов сообщил на сессии "Иннопрома" "Искусственный Интеллект: возможности, угрозы и вызовы в промышленных отраслях экономики".

Острота споров об искусственном интеллекте спала. ИИ отличается тем, что мощность его воздействия на социологию, на цивилизацию огромна. Схожее действие оказывало, например, появление мобильного телефона или интернета.

"Сейчас вопрос стоит в том, как правильно использовать искусственный интеллект", - сказал Духвалов.

Одной из первых сфер применения ИИ стало сельское хозяйство - коровам измеряли давление и пульс, а потом дрон изучал состояние пасущихся на пастбище коров.