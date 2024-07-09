09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

ГК "КОРТРОС" построит премиальный ЖК TATE в Москве

Группа компаний "КОРТРОС" заключила соглашение с ПАО Сбербанк в рамках проекта ЖК TATE. Подписание прошло 8 июля во время международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге между гендиректором ГК "КОРТРОС" Станиславом Киселевым и вице-президентом Сбербанка – председателем Уральского банка Петром Колтыпиным.

Сбербанк профинансирует строительство премиального жилого комплекса TATE в Москве. Также стороны договорились, что при реализации жилого квартала будут взаимодействовать в рамках развития искусственного интеллекта, повышения качества обслуживания по цифровым сервисам и эффективности облачных решений, направленных на ускорение удобства и взаимодействия клиентов с девелопером.

Соглашение о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и ООО "КОРТРОС"(2024)|Фото: Накануне.RU

Соглашение о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и ООО "КОРТРОС"(2024)|Фото: Накануне.RU

"Сбербанк – наш стратегический финансовый партнёр. С учётом того, каким образом Сбер развивает цифровые технологии, а также с учетом тенденций на интеграцию инновационных технологий в наши проекты, конечно же, тут мы нашли друг друга. Поэтому совместная работа с этой структурой идет не только в финансовом плане, но и в плане внедрения цифровых технологий и отработки гипотез по новым направлениям. Там, где нам по разным причинам может быть сложно делать первые шаги, мы привлекаем серьёзных технологических партнёров, в том числе и Сбербанк", – пояснил гендиректор ГК "КОРТРОС".

Кортрос на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Соглашение о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и ООО "КОРТРОС"(2024)|Фото: Накануне.RU

Соглашение неслучайно было подписано в Екатеринбурге, так как именно восьмой район города – Академический – дал старт строительству "умных" районов по всей России. Он первым делал шаги в таких технологиях как "умная квартира", "умный дом" и "умный город". Эти наработки "КОРТРОС" (на Среднем Урале группу представляет АО СЗ "РСГ-Академическое") реплицирует и на другие проекты. Например, уже сегодня идет работа над созданием цифрового консьержа, который будет встречать жильцов на ресепшене и предоставлять им всю необходимую информацию.

"Если говорить о принципиальных изменениях, то одно из них – это создание сквозных технологических цифровых решений, которые обеспечивают нам возможность управления: от стройки до последующей эксплуатации и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Единая цифровая и бесшовная цепочка взаимодействия не просто повысит качество стройки и работы девелопера, но и качество жизни, в первую очередь, наших жильцов, а также качество их взаимодействия с органами власти", – отметил Станислав Киселев.

Проекты компании реализуются в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Перми. Одним из них, презентованных на "Иннопроме", стал новый проект крупнейшего в стране цифрового микрорайона ДКЖ в Перми: 25 га комплексного развития территории, 200 тыс. "квадратов", которые будут жилыми. В районе расположится "Умная школа" на 1 тыс. 400 мест и "Умный детский сад" на 200 воспитанников. Привлекательным для потенциальных жителей станет взаимодействие с органами жилищного контроля и цифровая умная управляющая компания, которая на технологической основе будет решать проблемы жильцов во взаимодействии с подачей заявок и их отработкой.

"В течение восьми лет проект нового района на территории Дворца культуры железнодорожников в центральной части Перми уже появится", – добавил гендиректор одной из крупнейших российских девелоперских компаний.

Между тем, флагманский проект "КОРТРОС" в уральской столице в ближайшее время также ожидает мощное развитие. Традиционно это касается социальных проектов в Академическом: школ, детских садов и автодорожной инфраструктуры. Но особое внимание группа компаний намерена уделить новым рабочим местам на территории своего проекта комплексного освоения территории "Академический".

Станислав Киселев анонсировал создание 30 тыс. рабочих мест. По его словам, на новой площадке в 30 га расположится высокотехнологичное производство, для работы на котором потребуется порядка 15 тыс. сотрудников.

"Я думаю, что уже через год можно будет показать первый результат. На сегодняшний день стоят серьёзные задачи для девелопера и вызов для дальнейшего развития района, и мы безусловно справимся с этим вызовом", – подчеркнул Станислав Киселев.

Теги: КОРТРОС, ЖК TATE, Сбер, строительство


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