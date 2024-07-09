09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" проведет цифровизацию бизнеса

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, уральский девелопер "Атомстройкомплекс" заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве по комплексной цифровизации бизнеса сразу с двумя партнерами: Сбербанком и СКБ Контур.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, 8 июля соглашения подписали глава ГК "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев и вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Петр Колтыпин, а также директор цифровой трансформации ГК "Атомстройкомплекс" Виктор Гвержис и заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский. Поддержка со стороны сильнейших игроков в сфере цифровизации позволит девелоперу ускорить процесс собственной цифровой трансформации и сделать его наиболее эффективным.

"Атом" – предприятие полного цикла с большими возможностями для цифровизации процессов на всех этапах создания девелоперского продукта, от производства стройматериалов, проектирования и строительства, до управления готовыми объектами. Мы нацелены на цифровую трансформацию бизнес-процессов для минимизации производственных издержек, повышения эффективности проектных решений и производительности труда, чтобы в результате комплексно развивать продукт, делать городскую среду Екатеринбурга еще более привлекательной и комфортной для горожан", - отметил Валерий Ананьев.

Подписание соглашения "Атомстройкомплекса" со Сбербанком(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Совместно со Сбербанком "Атомстройкомплекс" проработает вопросы использования облачной инфраструктуры и продуктов кибербезопасности, сформирует дорожную карту цифрового развития, которая определит этапы оптимизации бизнес-процессов и технологические решения для повышения операционной эффективности девелопера.

"Вместе изучая и внедряя передовые практики технологического развития, Сбер и "Атомстройкомплекс" создают новые идеи и прорабатывают решения, которые будут способствовать модернизации всей строительной отрасли. Новый цифровой стандарт работы дает преимущества не только застройщикам, но и покупателям недвижимости, которые получают более качественное и комфортное жилье", - подчеркнул Петр Колтыпин.

Подписание соглашения "Атомстройкомплекса" с СКБ Контур(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В рамках стратегического партнерства с СКБ Контур "Атом" планирует не только обмениваться опытом, но и участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных цифровым технологиям.

"Атомстройкомплекс" – крупнейший игрок на строительном рынке нашего региона. Имея в виду ту важную роль, которую играет строительная отрасль для всей экономики, мы, конечно, заинтересованы в развитии и цифровой трансформации ее флагманов. Такая работа позволит повысить эффективность бизнес-процессов "Атомстройкомплекса", - рассказал Михаил Добровольский.

Теги: бизнес, цифровизация, соглашение, Атомстройкомплекс


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