Песков: ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине

ВС России в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу [киевского] режима", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Говоря об инциденте в киевском госпитале, Песков призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, в котором указано, что речь идет "о падении антиракеты".

Накануне в Минобороны РФ назвали истериками заявления из Киева о якобы намеренном ракетном ударе российских военных по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что фотографии и видео, снятые в Киеве, "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".