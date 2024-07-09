09 Июля 2024
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор домушнику, обворовавшему 14 квартир 

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя 1969 г.р. С июня 2021 года по июль 2023 мужчина проникал в квартиры на первых этажах и крал чужое имущество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время суда было доказано, что домушник орудовал в Кировском, Октябрьском и Чкаловском районах города, в том числе в микрорайонах Пионерский, ЖБИ и Химмаш. Мужчина пробирался в жилье через открытые окна или балкон. Отжимая дверь или окно он, пользуясь отсутствием собственников, похищал бытовую технику, сотовые телефоны, ноутбуки, ювелирные украшения, одежду и денежные средства.

Не смущало вора и наличие жильцов. Проходя мимо спящих владельцев квартиры, осужденный похищал имущество и выходил из квартир через входную дверь, закрывая ее за собой.

Всего было совершено 14 квартирных краж с ущербом более 350 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал и уже частично возместил ущерб. Уральцу назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, вор, домушник, суд, приговор


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