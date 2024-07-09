Бабушка выпрыгнула из окна. Сургутяне жалуются на условия пансионата для пенсионеров

В Сургуте сотрудников пансионата для пожилых людей "Долголетие", расположенного на первом этаже дома по ул. Губкина, 21, обвиняют в жестоком обращении с подопечными, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о жестоком обращении с пенсионерами опубликовали в соцсети "ВКонтакте". По словам очевидцев, постояльцев пансионата якобы не выпускают на улицу, двери закрывают на ключ, кричат на них. Сообщается, что пенсионеры плачут, просят воды, а одна из бабушек якобы даже выпрыгнула из окна.

Также автор поста сообщает, что помещение не оборудовано кухней, в нем нет медперсонала и сиделок.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, по данному факту организована процессуальная проверка. Следователем будет дана правовая оценка действиям руководства и работников пансионата. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.