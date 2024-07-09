СВР: США готовят смену власти в Грузии

В Службе внешней разведке России (СВР) заявили, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба СВР, Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия, отмечает ведомство.

Ключевую роль, по информации СВР, должна сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, где возложит на правительство вину за "деградацию" переговоров по вступлению Тбилиси в ЕС и предупредит о "катастрофических последствиях сближения с Москвой".

В Службе внешней разведке России добавили, что оппозиционным силам в Грузии уже дали команду приступить к планированию протестных акций.

Ранее правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, "браков" содомитов, "смены пола", инцеста, трансгендерства и т.п., что на Западе считается самым прогрессивным.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый ранее закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Запад был категорически против, грозя плохими последствиями для Грузии.

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