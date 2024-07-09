Индия откроет свои новые консульства в Екатеринбурге и Казани

Индия планирует открыть свои новые дипломатические представительства в России. Об этом во вторник заявил индийский премьер Нарендра Моди.

"Мы решили открыть новые консульства в Казани и Екатеринбурге. Это будет способствовать развитию туризма и деловой торговли", - сообщил он на выступлении в Москве перед индийской общиной.

Как напоминает "Интерфакс", накануне Моди прибыл в столицу России для проведения 22-го индийско-российского саммита.

Ранее сообщалось, что целью его визита в Москву станет укрепление индийско-российских связей.