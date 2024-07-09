Интеграция Грузии в ЕС приостановлена

Интеграция Грузии в Евросоюз приостановлена по инициативе лидеров ЕС, которые ждут разъяснений от властей Грузии, заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Гречинский. Он пояснил, что в октябре будет опубликован отчет о процессе расширения ЕС, интеграции стран-кандидатов, а в декабре руководство Евросоюза примет решение относительно статуса Грузии.

"В текущей ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет к следующему этапу", - отметил Гречинский.

Отношения между Грузией и Западом начали пересматриваться в этом году, после принятия закона об иноагентах парламентом бывшей советской республики. Правящая партия "Грузинская мечта" заявляет о вмешательстве со стороны ЕС и США во внутренние дела Грузии.