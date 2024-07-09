В Хабаровске заявили о большой нехватке учителей

09 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Дальневосточный ФО В России Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

В Хабаровске заявили о большой нехватке учителей

В Хабаровске ощущается сильный недостаток учителей по многим предметам, пишут dvnovosti.ru.
Читайте также:

В городской мэрии проблему признают. Особенная нехватка наблюдается в отношении учителей начальных классов, а также математики, физики, химии, географии, русского и английского языков. То есть почти по всем предметам. Для этого продолжается практика привлечения студентов четвертых и пятых курсов педагогических вузов. Но власти "активно работают над повышением престижа профессии". В Тихоокеанский государственный университет, Амурский гуманитарно-педагогический университет и Хабаровский педагогический колледж ведется целевой набор, который через несколько лет может дать результаты.

Однако зарплата учителей гораздо ниже доходов от частной практики. Так, программа "Земский учитель", которая предлагает единовременную выплату в два миллиона рублей тем, кто соглашается работать в сельской местности, предусматривает пять лет работы в селе.

Местные жители говорят, что сами учителя часто переходят в репетиторские центры. А некоторые уроки могут не вестись из-за отсутствия учителей.

Отметим, что средняя начисленная зарплата учителей в Хабаровском крае составила в 2023 году всего 56 тысяч рублей, то есть "чистыми" - около 48 тыс. В апреле депутат Законодательной думы края Максим Кукушкин при обсуждении проблемы зарплат учителей заявил, что они работают на 1,9 ставки. Это один из самых больших показателей в стране. И учителя ожидаемо уходят в репетиторство. Из этих данных следует, что средняя зарлата учителя в регионе на одну ставку составляте всего 25 тыс. "чистыми", что для Дальнего Востока крайне мало. Одна из причин - оклады в регионе утверждаются на муниципальном уровне, а у муниципалитетов нет денег на хорошую зарплату, считает депутат. Показательно, что средний оклад педагогов в регионе составляет всего 9,5 тыс. Только за счет разных надбавок и доплат "набегает" хоть что-то.

"Еще меньше платите педагогам. Еще больше разводите самоуправство дирекции с бухгалтерией. И в школах останутся одни преподы-мигранты и онлайн-классы, где детям под надзором охранников будут крутить уроки в записях", - написали в комментариях.

В целом по России 1,25 млн учителей "тянут" 2,25 млн ставок (работая в среднем на 1,8 ставки, о чем заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин). То есть получается, что в стране не хватает миллиона учителей. Однако именно низкие зарплаты учителей вынуждают их брать по полторы-две ставки, частично закрывая вакансии.

Теги: зарплата, учитель, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети