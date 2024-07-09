В Хабаровске заявили о большой нехватке учителей

В Хабаровске ощущается сильный недостаток учителей по многим предметам, пишут dvnovosti.ru.

В городской мэрии проблему признают. Особенная нехватка наблюдается в отношении учителей начальных классов, а также математики, физики, химии, географии, русского и английского языков. То есть почти по всем предметам. Для этого продолжается практика привлечения студентов четвертых и пятых курсов педагогических вузов. Но власти "активно работают над повышением престижа профессии". В Тихоокеанский государственный университет, Амурский гуманитарно-педагогический университет и Хабаровский педагогический колледж ведется целевой набор, который через несколько лет может дать результаты.

Однако зарплата учителей гораздо ниже доходов от частной практики. Так, программа "Земский учитель", которая предлагает единовременную выплату в два миллиона рублей тем, кто соглашается работать в сельской местности, предусматривает пять лет работы в селе.

Местные жители говорят, что сами учителя часто переходят в репетиторские центры. А некоторые уроки могут не вестись из-за отсутствия учителей.

Отметим, что средняя начисленная зарплата учителей в Хабаровском крае составила в 2023 году всего 56 тысяч рублей, то есть "чистыми" - около 48 тыс. В апреле депутат Законодательной думы края Максим Кукушкин при обсуждении проблемы зарплат учителей заявил, что они работают на 1,9 ставки. Это один из самых больших показателей в стране. И учителя ожидаемо уходят в репетиторство. Из этих данных следует, что средняя зарлата учителя в регионе на одну ставку составляте всего 25 тыс. "чистыми", что для Дальнего Востока крайне мало. Одна из причин - оклады в регионе утверждаются на муниципальном уровне, а у муниципалитетов нет денег на хорошую зарплату, считает депутат. Показательно, что средний оклад педагогов в регионе составляет всего 9,5 тыс. Только за счет разных надбавок и доплат "набегает" хоть что-то.

"Еще меньше платите педагогам. Еще больше разводите самоуправство дирекции с бухгалтерией. И в школах останутся одни преподы-мигранты и онлайн-классы, где детям под надзором охранников будут крутить уроки в записях", - написали в комментариях.

В целом по России 1,25 млн учителей "тянут" 2,25 млн ставок (работая в среднем на 1,8 ставки, о чем заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин). То есть получается, что в стране не хватает миллиона учителей. Однако именно низкие зарплаты учителей вынуждают их брать по полторы-две ставки, частично закрывая вакансии.