В Муравленко обустроили новое пространство для детей с особенностями развития

Волонтеры "Газпром нефти" установили специальные панели и модули в сенсорном саду Муравленко для тактильной терапии. Как сообщили Накануне.RU в компании, новое пространство будет полезно для детей с особенностями развития и пожилых людей.

Сенсорный сад создали в 2023 году волонтеры "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Оно состоит из различных зон для досуга и терапии, включает музыкальную площадку и уличную библиотеку.

В июле нефтяники обновили пространство, высадили новые растения, а также установили панели с различными покрытиями и модули. Тактильная терапия способствуют формированию мелкой моторики и стимулируют работу органов чувств. Совместно со специалистами центра социального обслуживания населения волонтеры предприятия проводят на новой площадке специальные занятия для особых детей и пожилых людей Муравленко.

"После зимы сенсорный сад необходимо было обновить, что мы и сделали силами волонтеров компании, – рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Оксана Гончарова. – Кроме того, мы проведем на площадке еще несколько интересных активностей. Одна из сотрудниц "Ноябрьскнефтегаза" разработала волонтерский проект и этим летом в сенсорном саду состоится целая серия занятий по садовой и акватерапии. А значит, объект будет наполнен полезным досугом и творчеством горожан".