Игорь Бабушкин поздравил с Днем семьи, любви и верности супружескую пару из Черноярского района

Впервые губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с удивительной семьей Смольяковых ровно пять лет назад. Тогда губернатор вручил супружеской паре медали «За любовь и верность» в честь 57-й годовщины со дня их бракосочетания.

Юрий и Валентина Смольяковы в счастливом браке уже 62 года. Они воспитали двоих детей, а теперь помогают растить четырех внучек и трех правнуков.

Всю свою трудовую жизнь они посвятили развитию родного села Ступино Черноярского района. Глава семейства работал бригадиром на молочной ферме, а его жена - заведующей в детском саду населенного пункта.

«Прожить столько лет рука об руку, сохранить любовь и верность — это огромное счастье и великий труд. Желаю и дальше жить душа в душу. При следующей рабочей поездке в Черноярский район обязательно зайду к вам в гости», — сказал Игорь Бабушкин.