Соглашения о проектах для улучшения качества жизни южноуральцев подписывает челябинская делегация на «ИННОПРОМ-2024»

Развитие городского электротранспорта, умный город, создание электрозарядных станций, новые возможности ГЧП, инфраструктура связи – темы новых соглашений, подписанных делегацией Южного Урала в рамках деловой программы на выставке «ИННОПРОМ-2024».

Так, Группа «Синара» и правительство Челябинской области договорились совместно работать над развитием городского электротранспорта. Соглашение подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.

«Синара» - наш серьезный партнер. Мы активно сотрудничаем в части транспортных решений. В первую очередь, это завод по производству электрического общественного транспорта - наши широко известные троллейбусы. В этом году должны завершиться работы по сертификации электробуса. Первые появятся в Магнитогорске, думаю, уже в следующем году», - сообщил Алексей Текслер.

Напомним, в прошлом году в Челябинске была запущена собственная площадка по изготовлению инновационных троллейбусов «СИНАРА». В 2025-2026 годах компания планирует реализовать инвестпроект по увеличению мощностей завода и наладить в Челябинске выпуск электробусов:

«Инвестпрограмма позволит не только увеличить выпуск колесной техники с 350 до 500 единиц, но и удвоить количество персонала, а значит – создать новые рабочие места в регионе. Мы рады, что правительство Челябинской области осознает важность этого проекта и надеемся на плодотворную совместную работу», - отметил Виктор Леш.

Также, Группа в регионе реализует концессионный проект по комплексной модернизации с последующей эксплуатацией троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Троллейбусный парк будет полностью обновлен – город получит 168 единиц техники.

Производство новых колесных машин «СИНАРА» осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ) с марта 2023 года. Машиностроители изначально закладывали в площадку возможности по производству не только троллейбусов, но и электробусов, используя унифицированную модульную базу обоих типов машин.

На выставке Алексей Текслер и Виктор Леш осмотрели и стенд группы «СИНАРА», где представлен макет первого российского высокоскоростного электропоезда.

«Сердце нового поезда - уникальный электродвигатель - будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать ему дополнительный импульс», - резюмировал губернатор.

Открываются хорошие перспективы и для владельцев электромобилей на Южном Урале. По итогам встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзвод» Александра Потапова подписаны соглашения по развитию сети электрозарядных станций в регионе.

«Мы поддерживаем из бюджета строительство станций. В этом году 30 зарядных станций поставим в Челябинской области. Рассчитываем на то, что электрического транспорта будет больше», - отметил Алексей Текслер.

Планируется запуск на площадке АО «НПО «Электромашина» (Челябинск), серийного производства станций мощностью 150 кВт, позволяющих заряжать аккумуляторную батарею электромобиля на 80% за 20 минут.

«Эта станция уникальна с той точки зрения, что подходит под все типы машин. Сейчас решаем вопрос, чтобы ставить такие станции на трассах с дискретностью 200-300 километров. Перспективы большие», - уточнил Александр Потапов.

Еще одна перспектива для городов Южного Урала и всей России была обозначена подписанием в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и заместителя председателя правления по региональному развитию, главного управляющего директора фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина соглашения между Группой компаний «Голос» и Группой компаний inSmart.

Цель - создание совместного предприятия на территории Челябинской области — «Голос.Инсмарт», которое будет заниматься реализацией проектов «Умные дома и города».

В его задачах - разработка, производство и внедрение аппаратно-программных комплексов для управления жилыми комплексами, а также запуск производства приборов для умных домов.

Объем привлекаемых инвестиций - 200 млн рублей в течение трёх лет. И, что важно - создание более 100 высокотехнологичных рабочих мест.

Еще одно подписанное соглашение в рамках выставки «ИННОПРОМ-2024» о сотрудничестве между правительством региона и АО «Новые башни» повлечет значительное улучшение качества связи на территории.

Компания «Новые башни» планирует инвестировать в Челябинскую область 500 млн рублей в течение 7 лет. Средства направят на строительство 30 антенно-мачтовых сооружений связи ежегодно, что позволит улучшить качество связи в регионе. А в 2025 году компания построит башни на федеральной автомобильной трассе М5 по территории Челябинской области.

Отметим, на сегодняшний день в Челябинской области компанией «Новые башни» уже построено 193 антенно-мачтовых сооружений связи. Инвестиции в экономику области и развитие услуг связи составили более 482 млн рублей.

Развитие стратегического партнерства сразу нескольких инфраструктурных проектов с использование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) стало темой обсуждения на рабочей встрече Алексея Текслера и председателя Уральского Сбера Петра Колтыпина.

Напомним, в рамках партнерства в 2023 году в Златоусте была построена центральная котельная мощностью 70 мегаватт. Она позволяет отапливать 109 многоквартирных домов, где живет более 22 тысяч человек, и 50 учреждений социальной сферы.

«Челябинская область и Сбербанк - давние и серьезные партнеры. Мы развиваем совместные инфраструктурные и бизнес-проекты в различных сферах. К примеру, в проектах по переработке ТКО, в строительстве социальной инфраструктуры. Сейчас активно развивается сотрудничество в области искусственного интеллекта и его применение в медицине, на транспорте. Нельзя не отметить и проект «Школы 21». Кроме этого, в текущем году при финансировании Сбера на Южном Урале планируется сдать две школы: одну в Челябинске и одну в Магнитогорске. Уверен, что в рамках государственно-частного партнерства мы сможем реализовать проекты, которые качественно улучшат жизнь южноуральцев», - отметил Алексей Текслер.

На встрече стороны обсудили возможность продолжения сотрудничества по этому направлению, чтобы применить механизм ГЧП в сфере строительства дорожной инфраструктуры, ЖКХ, спорта и других.

«Челябинская область — активно растущий регион. В столице Южного Урала уже проживает более 1,2 млн человек, здесь активно развивается промышленность и производство, а красота Уральских гор ежегодно притягивает десятки тысяч туристов. Правительство также вносит большой вклад в развитие региона, реализуя масштабные инвестиционные проекты, чтобы повысить качество жизни населения и улучшить условия для ведения бизнеса. Задача Сбера — оказать содействие в реализации этих проектов, в том числе с помощью механизма ГЧП», - отметил Петр Колтыпин.