09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев: Отношения России и Сербии переживают особый период

В России ценят стойкость руководства Сербии в противостоянии политике Запада, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время встречи на полях выставки "Иннопром" с министром без портфеля в Правительстве Республики Сербии, председателем Сербской народной партии (СНП) Ненадом Поповичем.

Владимир Якушев подчеркнул: отношения России и Сербии переживают сейчас особый период.

"Наша совместная работа находится под постоянным давлением внешних сил, которые стремятся нарушить российско-сербское стратегическое партнёрство. Мы высоко ценим стойкость руководства Сербии, твёрдость в противостоянии циничной политике Запада, отстаивании интересов граждан. Президент России Владимир Путин неоднократно это подчеркивал", - отметил Владимир Якушев.

Владимир Якушев(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

По итогам 2023 года экспорт товаров из УрФО в Сербию составил 1,4 млн долларов США, а импорт сербских товаров регионы Урала и Западной Сибири превысил 9 млн долларов США.

Стороны обсудили сотрудничество с промышленными предприятиями, в сфере роботизации, информационных технологий, а также возможности по организации прямого авиасообщения между Сербией и городами УрФО.

Теги: Владимир Якушев, Иннопром


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