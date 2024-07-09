Команда, победившая на Кубке "Иннопрома" по футболу, получит 100 тысяч долларов

В этом году призовой фонд Кубка "Иннопрома" по футболу составит 100 тыс. долларов, заявил во время международной выставки в Екатеринбурге министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, уже сегодня регион принимает заявки от команд, желающих принять участие в следующем турнире.

Напомним, что первая игра состоялась 7 июля между командами из четырех стран: России - "Урал", Узбекистана - "Кызылкум", Таджикистана - "Равшан" и Сербии - "ИМТ-Белград". В финал прошли свердловская команда и игроки из Узбекистана. Следующая игра состоится 10 июля между "Равшан" и "ИМТ-Балград" за право занять третье место. Финал - 11 июля, где и определится победитель.

Напомним, что посетить турнир можно абсолютно бесплатно.