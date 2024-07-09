Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году, сообщает телеканал BFMTV.

Причиной стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Этот орган проверяет законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, сообщает ТАСС. По информации телеканала, подозрения в связи с предвыборной кампанией у комиссии вызвала не только Ле Пен. Однако только в отношении нее было начато расследование.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен дистанцируется от ассоциаций с Россией. Один из лидеров французской крайне правой партии "Национальное объединение" назвала провокацией появление своей фотографии в соцсетях МИД РФ о выборах в парламент Франции.