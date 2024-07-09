«ИННОПРОМ-2024» стал площадкой создания кооперации челябинских предприятий с коллегами и партнерами из других регионов

На выставке «ИННОПРОМ-2024», которая открылась 8 июля в Екатеринбурге, делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером свою рабочую программу начала с ознакомления с коллективным стендом региона. Именно здесь прошла основная часть мероприятий деловой программы делегации.

«В этом году мы представляем один из самых больших стендов на площадке «ИННОПРОМ». Здесь представлены предприятия разной направленности, но все инновационные, ориентированные на импортозамещение или импортоопережение. Есть ряд разработок, которые не представлены еще нигде в мире. Уверен, что эта площадка позволит нашим предприятиям завязать новые контакты, заключить новые соглашения. В этом основная задача стенда, который предоставляет регион нашим предприятиям», - отметил Алексей Текслер.

Свою продукцию на стенде демонстрируют 25 южноуральских промышленных компаний.

Челябинский «Завод Роботов» демонстрирует первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900, компания «ПОЖТЕХСПАС» - робота-пожарного. Робототехнические комплексы различного назначения презентует магнитогорское НПО «Андроидная техника».

Челябинский тракторный завод «ДСТ-УРАЛ» показывает динамический комплекс для дистанционного управления беспилотной техникой. ГК «Метран» - прототип турбореактивного двигателя малой тяги, малогабаритный водомётный движитель и «Мотосёрф» – компактное персональное плавательное средство.

Буровой комплекс с системой накопления и хранения электроэнергии представляет челябинский НТЦ «Приводная техника», а компания «АНЕКО» - новые разработки высокотехнологичного устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин.

Макеты моделей нового трехсекционного трамвайного вагона «Кастор» со 100% низким уровнем пола Усть-Катавского вагоностроительного завода, гусеничного крана ДЭК-802 в специсполнении Antarctica Челябинского механического завода и спецтехники различного назначения миасского «Завода СпецАгрегат» также привлекли внимание посетителей выставки.

Некоторые южноуральские производители создали собственные стенды на «ИННОПРОМ-2024». Так, миасский автозавод «Урал» презентует новую разработку – грузовую модульную электроплатформу нового поколения. А на стенде ПАО «Россети Урал» предприятие представляет электрогибридный грузовик «Урал С230Е5» - бригадный автомобиль.

Автомобиль разрабатывался в первую очередь для использования в городских условиях. Он маневренный, с низким уровнем шума и совершенно не имеет выбросов выхлопных газов. Эта разработка уже вызвала интерес потенциальных покупателей.

На стенде ПАО «Россети Урал» миасский автозавод представляет электрогибридный грузовик «Урал С230Е5» - бригадный автомобиль, предназначенный для доставки бригад и электротехнического оборудования к месту проведения ремонтных работ на воздушных и кабельных линиях.

Накануне в присутствие губернатора Алексея Текслера было положено начало совместной деятельности двух челябинских производителей. Автозавод «Урал» и «Конар» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в машиностроении и инжиниринге.

«Конар» уже шесть лет развивает на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске свои компетенции в области инжиниринга и производства изделий машиностроения для судостроительной отрасли.

Отметим, что в 2024 году челябинское предприятие группы «Конар» сумело поразить искушенных посетителей выставки. Промышленники привезли на свою экспозицию гигантскую винторулевую колонку собственного производства для морских буксиров в натуральную величину. Масса экспоната – 33 тонны, высота – более 5 метров, диаметр винта – 3 метра.

И еще одна промышленная кооперация родилась накануне на «ИННОПРОМ-2024». Уже межрегионального масштаба.

Челябинская «Промышленная группа «Метран» и ульяновская компания «МИДАУС» в присутствии губернаторов Челябинской области Алексея Текслера и Ульяновской области Алексея Русских подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках промышленной кооперации и импортозамещения в приборостроительной отрасли.

Это соглашение стало конкретным результатом развития межрегионального сотрудничества. Напомним, в декабре прошлого года главы двух областей подписали соответствующее соглашение во время визита делегации Ульяновской области на Южный Урал.

«У нас уже налажены серьезные контакты благодаря прошедшей в нашем регионе бизнес-миссии. Результаты видим сегодня. «Метран» сегодня один из лучших производителей измерительных приборов в мире. Если он приобретает датчики в Ульяновской области, можно смело сказать, что они тоже из самых лучших в стране и мире. Объединяя усилия, мы развиваем нашу страну», - отметил Алексей Текслер.

Алексей Русских подчеркнул, что бизнес-миссия делегации Ульяновской области на Южном Урале была весьма продуктивной.

«Около 40 договоренностей было достигнуто. Челябинская область - крупнейший промышленный регион у нас в стране. Сегодняшнее соглашение станет началом большого дальнейшего взаимодействия между нашими компаниями»,- высказал уверенность Алексей Русских.

Предметом соглашения является сотрудничество предприятий в разработке, производстве и совершенствовании микроэлектронных сенсоров и модулей давления.

«Группа компаний «Метран» вкладывает свои инженерные ресурсы в обеспечение импортонезависимости отрасли. Развитие промышленной кооперации, в том числе при поддержке государства, открывает для нас возможности ускорения собственных разработок в части замещения ключевых технологий, которые будут соответствовать глобальным стандартам», - уточнил генеральный директор АО «ПГ «Метран» Антон Дружинин.

«Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным и продуктивным, так как и мы, и наши южноуральские коллеги обладаем богатым опытом, уникальными технологиями и квалифицированным персоналом», - добавил директор по развитию и науке ООО «МИДАУС» Евгений Савченко.