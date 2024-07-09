09 Июля 2024
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Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Выпускникам Технического университета УГМК вручили дипломы

В Техническом университете УГМК состоялась церемония вручения дипломов студентам очной формы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в нынешнем году 127 человек успешно завершили обучение, в том числе 69 студентов очного обучения, 18 – с красными дипломами. Выпускники получили дипломы по таким направлениям как металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование.

Бывшие студенты, ставшие сегодня дипломированными специалистами, сразу же приступят к работе на предприятиях, на которых они проходили практику. Директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин, обращаясь к выпускникам, отметил:

"Мы гордимся тем, что каждый из вас, помимо учебной деятельности, развивается еще и в других сферах. Среди вас есть победители международных конференций и олимпиад, волонтеры, журналисты, творческие люди. Главное, не останавливаться как в профессиональном, так и в личностном развитии. Ведь благодаря этому вы всегда будете востребованными специалистами".

В Техническом университете УГМК состоялась церемония вручения дипломов студентам(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Технический университет УГМК – частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Приемная кампания этого учебного года, помимо целевого приема, открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучения.

Университет принимает абитуриентов на направления:

  • Горное дело
  • Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
  • Металлургия
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Технологические машины и оборудование
  • Информатика и вычислительная техника
  • Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Теги: Технический университет УГМК, дипломы, выпускники


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