В Югре из-за паводка в ПВР находятся девять человек

В Югре из-за паводка девять человек находятся в ПВР, в том числе один ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Всего эвакуированы более 130 человек.

В регионе подтоплены более 1 тыс. дачных домов, 2,7 тыс. приусадебных участков и пять участков автодорог. Уровень воды в реке Обь продолжает снижаться: упал на три сантиметра и составляет 973 сантиметра.

"Муксун" сообщает, что в мэрии Нижневартовска, жители которого больше всех пострадали от паводка, озвучили размер материальной помощи, на которую могут рассчитывать пострадавшие. Вартовчан разочаровала эта сумма.

Со ссылкой на управление соцсзащиты населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району власти сообщили, что если в результате ЧП (стихийные бедствия, наводнения, аварии и т. д.) семья лишилась дома, то она может получить единовременную выплату, но не более 100 тысяч рублей.

Чиновники уточняют, что на помощь могут рассчитывать те, для кого утраченное жилье было единственным местом проживания.

Местные жители посчитали эту сумму слишком маленькой. По их словам, это капля в море.