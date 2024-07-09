Россияне стали меньше ходить в кино, но больше тратить на билеты

Сборы российских кинотеатров в первой половине 2024 года выросли (+9% к тому же периоду 2023 года), но при этом число зрителей в кинотеатрах снижается, таковы данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Если сравнивать с показателями 2019-го года, то кассовые сборы к ним почти вернулись (не хватает всего 9%), но если сравнивать в зрителях, то пять лет назад их было почти в полтора раза больше: россияне стали меньше ходить в кино, но тратят на билет больше денег, отмечает РБК.

Количество проданных на сеансы билетов снизилось в первом полугодии 2024 года на 3,6% в годовом выражении — до 73,1 млн. Относительно 2019-ого просадка еще более заметна: тогда кинотеатры посетили 113,4 млн зрителей. Впрочем, тогда в кинотеатрах было значительно больше сеансов.