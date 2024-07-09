В Волгоградской области два пожарных поезда тушат нефтебазу после атаки БПЛА

Два пожарных поезда участвуют в тушении возгорания нефтебазы после атаки беспилотников в Волгоградской области.

"Для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково", - сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Ночью в Волгоградской области были атакованы подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Сообщалось, что БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу, на месте прилета начался сильный пожар. Утром 9 июля аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников. Воздушные гавани не принимают рейсы на прилет и вылет.