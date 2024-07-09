09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Байден призвал демократов не требовать от него сняться с выборов

Президент США Джо Байден написал письмо конгрессменам-демократам с требованием прекратить призывать его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Об этом пишет Axios.
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Накануне стало известно, что десятки демократов палаты представителей призвали к отказу Байдена от участия в президентских выборах 2024 года. И они хотят, чтобы это произошло уже на этой неделе.

Однако, по данным издания, Байден сообщил в письме, что за последние 10 дней провел обстоятельные беседы с руководством партии, выборными должностными лицами и избирателями. И он бы не баллотировался снова, если бы не был абсолютно уверен, что именно он является лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом. Пора положить конец спекуляциям о выходе Байдена из гонки. Он в полном порядке, считает нынешний президент США.

Накануне продемократическая The New York Times написала, что спонсоры Демократической партии США очень обеспокоены участием Байдена в президентских выборах. Стоит ли вкладываться в человека, у которого явные проблемы со здоровьем. И спонсоры думают над тем, как "элегантно" убрать Байдена, сохранив ему лицо. Уже есть несколько сценариев.

16 июля члены Конгресса от демократов соберутся на заседание, чтобы обсудить политическое будущее Байдена. При этом его самого на встрече не будет, пишет The Daily Beast. Заседание будет абсолютно закрытым, на которое нельзя будет даже проносить мобильные телефоны.

Накануне известный писатель Стивен Кинг заявил, что Байдену нужно отказаться от участия в президентской гонке ради будущего страны. Будто бы он был "прекрасным президентом", но пришло время уйти.

Интересно, что Трамп заявил, что, похоже, Байден останется в предвыборной гонке, несмотря на призывы некоторых членов его собственной партии уйти в отставку после провала на дебатах.

Теги: сша, джо байден


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