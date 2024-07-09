"Мало и некачественно". В АвтоВАЗе упрекнули российских производителей компонентов

Вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак упрекнул российских поставщиков компонентов для автомобилей в неготовности производить их много и с европейским качеством. Об этом Сергей Громак сообщил на сессии "Иннопрома" "Куда движемся? Импортозамещение в транспортной отрасли".

"Мы давно обсуждаем, что меры поддержки надо смешать в сторону поставщиков компонентов. Комфортно ли нам работать с ними? Вопрос в том, а с кем именно?" — сказал

Есть китайские поставщики компонентов, которые опасаются вторичных санкций, тогда как большинство российских поставщиков компонентов не готовы ни к большим объемам, ни к европейскому качеству, говорит Сергей Громак.

По его словам, надо увеличивать рынок высоколокализованных российских автомобилей, чтобы стимулировать развитие отечественных производителей компонентов, чтобы производить их в стране было выгоднее, чем, как сейчас, ввозить их из Китая.