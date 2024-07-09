За один день на водоемах утонули четверо свердловчан

На Среднем Урале продолжаются трагические случаи на воде. Число жертв растет.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, только за вчерашний день, 8 июля, в Свердловской области произошло сразу 4 таких инцидента, в результате которых погибли 4 человека. Все они были взрослыми мужчинами.

Трагические случаи произошли на четырех свердловских водоемах: река Патрушиха и озеро Калиновские разрезы в Екатеринбурге, река Тура в Туринском городском округе и озеро Балтым в Верхней Пышме. При этом все перечисленные водоемы считаются небезопасными и запрещены для купания.

В МЧС призывают уральцев не купаться в необорудованных местах; не заходить в воду в пьяном состоянии; следить за детьми во время купания, а при плавании рассчитывать свои силы и не уходить далеко от берега. Если же вы стали свидетелем несчастного случая на воде, немедленно вызовите спасателей по номеру 112.

Напомним, за минувшие выходные на водоемах Свердловской области также погибли 4 человека.