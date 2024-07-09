09 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Госдума может уточнить запрет для мужей на развод

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий положение Семейного кодекса о запрете мужу без согласия жены подавать заявление о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка.

Автор инициативы член комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает внести уточнение, что ребенок должен быть общим. Действующая же редакция создает ряд правовых и социальных проблем. В ситуациях, когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака. Это может приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных супругов и нарушению принципа равенства прав в семейных отношениях.

Также возникает существенный финансовый риск для супруга, не являющегося отцом ребенка. После развода будет раздел имущества, которое будет считаться совместно нажитым. Муж фактически вынужден содержать жену и ребенка, которого она родила от кого-то. Текущая формулировка статьи может негативно влиять на институт брака в целом, создавая у граждан опасения относительно вступления в брачные отношения и к росту числа сожительств, заключает депутат.

Изменения также направлены на поддержание этических норм в семейных отношениях, поскольку они стимулируют открытость и ответственность в вопросах родительства.

Интересно, что нынешняя формулировка в Семейном кодексе устанавливает даже более жесткие ограничения для мужчины, чем в христианстве, где как раз супружеская измена, или прелюбодеяние, является достаточным основанием для развода. Действующее законодательство фактически разрешает жене "нагулять ребенка на стороне", а официальный муж не имеет права развестись с нею, пока ребенку не исполнится год. То есть законопроект дает адекватное право мужчине на развод.

По статистике, в России распадается более 70% браков, что является одной из причин крайне низкой рождаемости, потому что после развода вероятность рождения детей резко снижается и становится намного ниже, чем в семье.

Теги: развод, ребенок, муж, жена


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