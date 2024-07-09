09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На Урале пьяная 17-летняя девушка без прав устроила ДТП на мотоцикле

В Талицком районе 17-летний подросток спровоцировала ДТП на мотоцикле, которым сама же и управляла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла в поселке Троицкий 7 июля в 09.20. Предварительно установлено, что девушка не имеет водительских прав и навыков вождения, однако все равно села за руль кроссового мотоцикла "VMC". Подросток выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и налетела на дорожный знак. В Талицкую ЦРБ несовершеннолетнюю доставили с переломом ключицы. Известно, что в момент ДТП пострадавшая была в мотошлеме, другие средства пассивной защиты отсутствовали.

ДТП в поселке Троицкий Талицкого района(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Инспекторы ДПС осмотрели место происшествия, установив, что объем мощности двигателя мотоцикла составляет 140 куб.см. Для управления таким необходимо иметь права категории "А", которых у пострадавшей не было. Более того, медосвидетельствование показало, что девушка была пьяна - 1,06 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Отец подростка рассказал полиции, что покупал мотоцикл для себя, однако иногда выезжал на нем с дочерью в поле, чтобы преподавать уроки вождения. В этот день они отмечали с родственниками праздник, после чего дочь взяла мотоцикл без спроса.

ДТП в поселке Троицкий Талицкого района(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На несовершеннолетнюю составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение без прав, а также по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного знака. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей инспекторы ПДН местного ОВД привлекли законных представителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о привлечении отца к ответственности за непринятие мер по использованию транспорта в период его отсутствия, по основаниям п.12.8 ПДД РФ. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Госавтоинспекция призывает взрослых принимать необходимые меры по исключению доступа несовершеннолетних к транспортным средствам и к ключам от них, во избежание трагических последствий. Напоминаем, что механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем, требует навыков вождения и выдачи специального права для его управления.

Теги: Талицкий район, ДТП, мотоцикл, подросток, опьянение


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