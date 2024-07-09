В Тыве три десятка детей госпитализированы из лагеря с кишечной инфекцией

Из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции, об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг. По данным республиканского Минздрава, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасения не вызывает, еще трое лечатся амбулаторно.

"Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря", - сообщил глава региона. Сейчас надзорные органы и Минздрав проверяют лагерь, также будут проверены и другие оздоровительные лагеря.