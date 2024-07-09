Тюменские военнослужащие получили беспилотники для ведения разведки и дистанционного минирования

Тюменские военнослужащие получили беспилотники для ведения разведки и дистанционного минирования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Комплект оборудования для обучения и работы операторов БПЛА, антидроновое ружье, 3D-принтеры и комплектующие к ним доставили в 90-ый инженерно-саперный полк, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области.

"Оборудование необходимо для организации лаборатории. Его нашим военнослужащим предоставило Правительство Тюменской области ", - рассказал специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Также в подразделение доставлены FPV-дроны тюменского производства. Их дальность полета 8-10 км. Ранее подробнее об этой разработке тюменских инженеров рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Сообщалось, что FPV-дроны оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до восьми - 10 километров.

Кроме того, тюменские инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Они намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.

Добавим, что общественный спецпредставитель по вопросам специальной военной операции Николай Савченко предложил изготовить учебный комплект беспилотников для курсантов ТВВИКУ. Эта идея была поддержана.