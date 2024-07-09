В НАМИ ради удержания инженеров "вынужденно подняли им зарплату"

Генеральный директор государственного научного центра НАМИ Федор Назаров сообщил, что для удержания инженеров в организации им поднята зарплата. Подтвердив дефицит инженерных кадров, он уточнил, что институту предстоит обучать выпускников вузов. Об этом Назаров сообщил на сессии "Иннопрома" "Куда движемся? Импортозамещение в транспортной отрасли".

Сначала разговор зашёл об "Аурусе", и Назаров отметил, что вклад института в такой автомобиль - компетенции для полного цикла создания "Ауруса". Спрос на автомобили есть.

"АвтоВАЗ растет семимильными шагами в производстве. С точки зрения мер поддержки российского автопрома, подняли утильсбор, это стимулирует. Договариваемся с китайцами, чтобы они заходили на различные площадки", - сказал Назаров.

Говоря о популярности профессии инженера, Назаров отметил, что институт в 2023 г. вынужден был поднять на треть зарплату своим инженерам, чтобы они не уходили. Также институт принимает на работу выпускников вузов, обучая их уже во время работы.

"Будем учить, практиковать, они всё равно работают на отрасль", - сказал Назаров, уточнив, что дефицит инженерных кадров есть.