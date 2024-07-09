Виталий Хоценко: Продолжаем ремонт на двух участках трассы Омск – Муромцево – Седельниково

Для увеличения срока службы автомобильной дороги ведётся обновление дорожных одежд на участках 252-253 км и 275 – 276,5 км.

«Продолжаем ремонт дороги Омск – Муромцево – Седельниково на участках в границах Муромцевского и Седельниковского районов. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году на этой автомобильной трассе с весьма оживлённым трафиком приведём в нормативное состояние дорожное полотно на проблемных участках общей протяжённостью более 2,5 километров», - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Подрядная организация ООО «СтройТраст» на участке 252 – 253 км уже выполнила в полном объеме работы по исправлению профиля, укреплению основания методом холодной регенерации, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

На участке 275 – 276,5 км дорожники также устранили места пучинообразований, укрепили основание методом холодной регенерации и выполнили работы по укладке двух слоев покрытия из асфальтобетонной смеси.

Подрядчику остается выполнить работы по досыпке и укреплению обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Трасса Омск – Муромцево – Седельниково является очень востребованной. Ежедневный трафик дороги, соединяющей областной центр и северные районы, составляет несколько сотен автомобилей. По ней можно доехать до Берега Драверта и «Чертова пальца» в Горьковском районе, а также знаменитых 5-ти озер в деревне Окунево.